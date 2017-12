Diebe machten viel Beute

thl. Hanstedt/Winsen. Diebesgut im Wert von etwa 1.000 Euro erlangten Einbrecher in Hanstedt. Dazu brachten sie in der Rotdornstraße die Scheibe einer Terrassentür zum Platzen. Im Anschluss wurde das Haus durchsucht und dann unerkannt verlassen.

In der Winsener Broistedtstraße gelangten die Täter nach Aufhebeln einer Nebentür in das Haus der Geschädigten. Auch hier wurde alles durchwühlt. Zum Stehlgut und zur Schadenshöhe kann die Polizei derzeit noch keine Angaben machen.