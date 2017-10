Diebe nutzen gekipptes Fenster

thl. Seevetal. In ein Geschäft in der Hittfelder Schulstraße brachen unbekannte Täter in der Zeit zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen ein. Dazu nutzten sie ein auf Kipp stehendes Fenster. Durch die vorhandene Lücke konnte ein weiteres Fenster geöffnet werden. Aus dem Geschäft wurde eine geringe Menge Bargeld entwendet.