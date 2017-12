Diebe scheitern am Tresor

thl. Winsen. In der Nacht zu Donnerstag, gegen 1.40 Uhr, brachen Diebe in eine Confiserie an der Rathausstraße ein. Die Täter hatten dazu die Eingangstür aufgehebelt. Im Anschluss versuchten sie, einen Tresor aufzubrechen, scheiterten jedoch mit ihrem Vorhaben. Die Täter verließen das Geschäft ohne Beute zu machen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro.