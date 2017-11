Diebe wollten durchs Dach

thl. Jesteburg. In der Straße An den Birken kam es am Sonntagnachmittag zu einem Tageswohnungseinbruch. Die Täter nutzten dazu eine Leiter, die sie auf dem Grundstück vorfanden. Sie kletterten damit auf das Dach und versuchten, ein Dachfenster aufzuhebeln. Da sie hierbei nicht erfolgreich waren, brachen sie schließlich durch ein Fenster im Erdgeschoss in das Haus ein und durchsuchten diverse Räumlichkeiten. Was dabei alles gestohlen wurde, steht noch nicht fest.