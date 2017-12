Diebesgut entsorgt? Polizei sucht Schmuck-Eigentümer

Bereits am 17. November fanden Mitarbeiter des Bauhofes in einem Mülleimer am Verbindungsweg zwischen dem Aldi-Markt an der Straße Zinnhütte und der Straße Am Brook vier Damenuhren. Die Uhren wurden von der Polizei sichergestellt. Vermutlich handelt es sich um "entsorgtes" Diebesgut.Bislang konnten die Uhren keiner Straftat zugeordnet werden. Deswegen setzten die Beamten auf die Hilfe der WOCHENBLATT-Leser. Wer weiß, woher die Uhren stammen, meldet sich bitte beim Zentralen Kriminaldienst in Buchholz unter der Tel. 04181 - 2850.