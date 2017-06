Diesel aus Lkw abgezapft

thl. Seevetal. Böses Erwachen für einen Trucker: Auf dem Rastplatz Hasselhöhe an der A7 in Fahrtrichtung Hannover haben Diebe aus einem geparkten Lkw rund 600 Liter Dieselkraftstoff abgezapft. Der Fahrer hatte am Mittwoch gegen 22 Uhr seine Ruhepause begonnen. Als er am Donnerstag gegen 5 Uhr wieder starten wollte, fiel ihm der Diebstahl auf. Der Schaden beläuft sich auf rund 700 Euro.