Drage: BMW am Stover Strand geklaut

as. Drage. Am Samstagabend parkte ein 39-Jähriger auf einem Parkplatz am Stover Strand seinen BMW. Als er am Sonntagvormittag wieder zum Parkplatz zurückkehrte, stellte er fest, dass sein Auto nicht mehr am Ort war. Unbekannte Täter hatten den BMW gestohlen. Am Fahrzeug waren die Kennzeichen LG-RS 1326 angebracht. Der Wert des BMW beträgt rund 20.000 Euro.