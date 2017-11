Drei Einbrüche in benachbarte Häuser

thl. Tötensen. Am Sonntag, in der Zeit zwischen 15 und 23 Uhr, drangen Diebe in drei Wohnungeinheiten an der Straße Wiesengrund ein. In einem Doppelhaus entwendeten die Täter Schmuck und eine Digitalkamera aus einer Wohnung, nachdem sie die Scheibe einer Terrassentür eingeschlagen hatten. Der Einstieg in die zweite Wohneinheit erfolgte durch eine aufgehebelte Tür. Ob die Täter auch hier fündig wurden, ist noch unklar.

Bei einem gegenüberliegenden Mehrfamilienhaus drangen die Diebe ebenfalls durch eine aufgehebelte Terrassentür ein. Offenbar machten sie hier aber keine Beute. Nach erster Inaugenscheinnahme durch die Geschädigten wurde nichts entwendet.