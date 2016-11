Drei Schwerstverletzte bei nächtlichen Unfall in Seevetal

Zur Rettung und Versorgung der Verletzten wurden die Feuerwehren Glüsingen, Maschen und Meckelfeld, vier Rettungswagen und zwei Notärzte der Berufsfeuerwehr Hamburg alarnmiert. Nachdem das Fahrzeug ausreichend stabilisiert war, begannen die Einsatzkräfte die aufwändige technische Rettung der drei Männer. Der Fahrer konnte als erstes befreit werden, er wurde nach notärztlicher Versorgung mit schweren Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Die Rettung der beiden anderen eingeklemmten Fahrzeuginsassen gestaltete sich als sehr schwierig. Durch die enormen Verformungen des Fahrzeugs mussten teilweise drei hydraulische Rettungssätze zeitgleich eingesetzt werden, um die Männer zu befreien. Die gesamte Fahrerseite wurde mit Rettungsscheren geöffnet, mit hydraulischen Zylindern wurde das Fahrzeug auseinandergedrückt und so die Rettungsöffnung für die Männer erweitert. Nach etwas über einer Stunde gelang es der Feuerwehr, den letzten eingeklemmten Mann zu retten.Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen, an dem Audi entstand Totalschaden.