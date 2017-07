Drei Unfälle in wenigen Minuten

thl. Winsen. Das muss man auch erst einmal schaffen: Eine 49-jährige Frau hat am Sonntagabend innerhalb weniger Minuten drei Unfälle verursacht. Gegen 18.45 Uhr wollte die Hamburgerin mit ihrem BMW ein Tankstellengelände verlassen. Das ging allerdings gründlich schief. Zunächst fuhr sie rückwärts gegen das Gebäude. Im weiteren Verlauf rammte sie den in der Ausfahrt wartenden Fiat einer 50-Jährigen aus Stelle. Damit noch nicht genug, die Frau rammte nach der zweiten Kollision noch einen Laternenmast. An diesem endete dann auch die Fahrt. Der Grund für die drei Zusammenstöße war schnell klar. Die Hamburgerin brachte es bei einem Test auf stattliche 3,42 Promille.