Dreiste Diebe klauen Handtasche auf Friedhof

bim. Winsen. Ein Handtaschendiebstahl ereignete sich am Samstag gegen 17 Uhr auf dem Stadtfriedhof an der Lüneburger Straße in Winsen. Eine ältere Dame war mit der Grabpflege beschäftigt, als Unbekannte ihre zuvor am Grab abgelegte Handtasche entwendeten. Zeugen bemerkten im Tatzeitraum zwei männliche Personen auf dem Friedhof, die sich auffällig umschauten. Die Fahndung nach den beiden verdächtigen Männern verlief jedoch ergebnislos.

Die Männer werden wie folgt beschrieben: männlich, südländische/arabische Erscheinung, 18 bis 22 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß, normale Statur, dunkel bekleidet. Einer der beiden war mit einem weißen Kopftuch bekleidet.

Hinweise nimmt die Polizei Winsen unter Tel. 04171-796-0 entgegen.