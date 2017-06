Drogen statt Führerschein und Versicherung

thl. Buchholz. Am Donnerstag gegen 23 Uhr kontrollierten Beamte einen Mercedes CL 600, der in der Buchholzer Landstraße unterwegs war. Mit dem Fahrer, einem 22-jährigen Mann aus Hamburg, machten die Beamten einen Drogentest. Dieser zeigte eine Kokainbeeinflussung an. Nachdem die Beamten den Fahrer mit dem Verdacht konfrontierten, räumte dieser den Konsum des Rauschgiftes ein. Zum Nachweis wurde dem Mann durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Die Fahrt musste er ohnehin beenden, denn für den Wagen besteht keine gültige Haftpflichtversicherung. Außerdem ist der 22-Jährige gar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Mehrere Strafverfahren wurden eingeleitet.