E-Bike aus Schuppen geklaut

thl. Neu Wulmstorf. Ein E-Bike im Wert von rund 3.600 Euro ist in der Nacht zu Donnerstag aus einem Gartenschuppen eines Privatgrundstückes an der Fischbeker Straße gestohlen worden. Das Rad der Marke Scott E-Genius 70 Plus war nahezu neuwertig. Die Täter brachen die Tür des Schuppens auf und machten sich mit dem Rad unbemerkt aus dem Staub.