Einbrecher auf der Flucht festgenommen - Haftbefehl

thl. Buchholz. Am Dienstagabend, gegen 18.15 Uhr, versuchte ein 24-jähriger Mann in ein Reihenhaus an der Brandenburger Straße einzubrechen. Er setzte sein Werkzeug an der Terrassentür an und brachte die Fensterscheibe zum Zerspringen. Allerdings war ein Bewohner anwesend und schrie den Einbrecher aus einem Obergeschossfenster an. Daraufhin ergriff der Mann die Flucht. Der Geschädigte alarmierte die Polizei.

Im Rahmen der Fahndung konnte der 24-Jährige noch in der Nähe des Tatortes aufgegriffen und vorläufig festgenommen werden. In einer ersten Befragung räumte er die Tat ein. Ein Richter erließ Haftbefehl.

Die Beamten schließen nicht aus, dass der Mann Komplizen hatte. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Brandenburger Straße aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04181 - 2850 bei der Polizei zu melden.