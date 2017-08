Einbrecher gehen leer aus

thl. Buchholz. Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Dienstag in ein Geschäft in der Maurerstraße ein. Dazu hebelten sie ein Fenster auf und gelangten so in das Objekt. Aus unbekannten Gründen wurde aus dem Geschäft nichts entwendet, sodass es beim Sachschaden am Fenster blieb.