Einbrecher im Lagerhaus

thl. Seevetal. In der Nacht zu Dienstag sind Diebe in ein Lager mit Bekleidung und Accessoires in Maschen eingebrochen. Die Täter kletterten über einen Palettenstapel an ein Fenster im Obergeschoss des Lagerhauses an der Straße Zum Sportplatz und schlugen die Scheibe ein. Im Anschluss räumten sie große Mengen Bekleidung und Accessoires aus dem Lagerraum. Der Schaden beträgt mehrere Tausend Euro. Die Tatzeit liegt zwischen 23.30 Uhr und 1 Uhr. Vermutlich nutzten die Täter einen hellen Transporter um die Beute abzutransportieren.