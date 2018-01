Einbrecher in Einfamilienhäusern in Jesteburg und Stelle

ce. Jesteburg/Stelle. In ein Einfamilienhaus brachen Unbekannte am Freitag zwischen 14.30 und 18.30 Uhr in Jesteburg in der Straße "Am Lohof" ein. Die Täter hebelten die Terrassentür auf und durchsuchten das Haus nach Diebesgut.In Stelle nutzten Einbrecher die Abwesenheit von Besitzern eines Einfamilienhauses in der Hainfelder Straße in der Zeit zwischen Donnerstag- und Freitagmittag aus. Hier brachen die Gauner ein Fenster auf und gelangten so in das Gebäude.

Zum möglichen Diebesgut konnten in beiden Fällen bis Redaktionsschluss keine Angaben gemacht werden. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei Buchholz unter Tel. 04181- 2850 entgegen.Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang darum, auffällige Beobachtungen, die auf einen Einbruch hindeuten, umgehend per Polizei-Notruf unter 110 zu melden.