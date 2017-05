Einbrecher kamen am Tag

thl. Neu Wulmstorf. Am Dienstag, in der Zeit zwischen 7.50 Uhr und 15.10 Uhr, machten sich Diebe zunächst an der Haustür eines Einfamilienhauses an der Soltauer Straße zu schaffen. Da es ihnen nicht gelang, die Tür zu öffnen, hebelten sie schließlich ein daneben liegendes Fenster auf und gelangten so in die Wohnräume. Sämtliche Zimmer des Hauses wurden von den Tätern durchsucht. Ob sie dabei auch Beute machten, ist noch nicht bekannt.

Auch im Erikaweg waren zwei Diebe am Dienstagnachmittag aktiv. Gegen 13 Uhr versuchten sie ein Fenster an einem Einfamilienhaus aufzuheben. Hierbei wurden sie allerdings vom Hausbewohner gestört. Die Täter flüchteten zu Fuß in Richtung Grenzweg. Vermutlich handelt es sich um dieselben Täter, die auch in der Soltauer Straße tätig waren