Einbrecher stahlen in Jesteburg ein Auto

ce. Jesteburg. Ein Fenster eines Einfamilienhauses am Heidjerweg in Jesteburg hebelten Unbekannte in der Nacht zu Sonntag auf. Anschließend wurde das Haus nach Wertsachen durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde, stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest. Auch ins Nachbarhaus drangen Einbrecher durch Aufhebeln eines Fensters ein. Mit dem im Haus gefundenen Autoschlüssel wurde der vor der Tür stehende neuwertige Audi A6 mit dem Kennzeichen WL-CW 496 gestohlen. Die Eigentümer beider Häuser waren während der Taten nicht daheim und meldeten die Einbrüche nach ihrer Rückkehr. - Hinweise nehmen die Polizei in Buchholz (Tel. 04181 - 2850) und jede andere Dienststelle entgegen.