Einbrecher stehlen Tresor

thl. Tostedt. Aus einem Haus in der Gartenstraße entwendeten Unbekannte einen kompletten Tresor. Zunächst gelangten die Täter mit einer Leiter auf ein Vordach und von dort in das Haus. Aus diesem wurde dann ein verbauter Tresor entwendet, in dem sich Schmuck und Bargeld befanden. Die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest.