Einbrecher waren wieder aktiv

(thl). Am Freitag drangen unbekannte Täter gegen 18 Uhr in Buchholz im Hasenwinkel in zwei Wohngebäude ein. Hier wurden Fenster aufgehebelt, eingestiegen und Diebesgut entwendet. Ebenfalls kam es in der Nacht zum Samstag im Thomasdamm in Buchholz zu einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte. Auch hier hebelten unbekannte Täter ein Fenster auf, stiegen ein und entwendeten Diebesgut. Auch in der Nacht zum Sonntag kam es in der Straße Zum Torfmoor in Winsen zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Hier hebelten die Täter ebenfalls ein Fenster auf, stiegen ein und entwendeten Diebesgut. Am Freitag in der Zeit von 7.45 bis 20.05 Uhr brachen unbekannte Täter in der Straße Achterdeich in Stelle in in Einfamilienhaus ein. Hierbei wurde durch die Unbekannten eine Terrassentür aufgehebelt und das Innere des Hauses nach Diebesgut durchsucht. Ob die Unbekannten Diebesgut erbeuteten, ist noch unklar.

Wer Hinweise zu den Taten geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Buchholz unter 04181 - 2850 zu melden.