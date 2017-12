Einbruch am Vormittag

thl. Neu Wulmstorf. Am Mittwoch in der Zeit zwischen 9 und 14 Uhr, drangen Diebe in ein Einfamilienhaus an der Straße Erich-Kanebley-Hoff ein. Die Täter hatten hierzu eine rückwärtige Tür aufgebrochen. Sie durchsuchten diverse Räumlichkeiten. Was sie hierbei alles erbeuteten, ist noch unklar.