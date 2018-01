Einbruch durchs Küchenfenster

thl. Brackel. In der Straße auf dem Heinberg kam es am Dienstag zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. In der Zeit zwischen 18.45 Uhr und 20 Uhr betraten die Täter das Grundstück und schlugen das Küchenfenster ein, um in die Räume zu gelangen. Das gesamte Haus wurde von den Tätern durchsucht, bevor sie es durch die Terrassentür wieder verließen. Der Umfang der Beute noch nicht bekannt.