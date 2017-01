Einbruch in Bäckerei in Salzhausen

thl. Salzhausen. In die Filiale einer Bäckerei brachen unbekannte Täter in der Nacht zu Montag ein. Die Täter hebelten zunächst eine Seitentür auf und begaben sich dann in das Objekt in der Straße "Alte Baumschule". Durch das Betreten des Gebäudes lösten die Täter die Alarmanlage aus. Dies hielt sie allerdings nicht davon ab, einen Tresor aus der Wand zu hebeln und mit diesem das Gebäude zu verlassen. Die genaue Schadenshöhe steht bis dato nicht fest. Die Täter konnten unerkannt entkommen.