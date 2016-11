Einbruch in eine Gaststätte

thl. Stelle. In der Nacht zu Dienstag drangen unbekannte Täter nach Öffnen einer Stahltür im hinteren Gebäudebereich in eine Gaststätte in Stelle bei der Kirche ein. Die Täter brachen hier mindestens einen Geldspielautomaten auf. Die Höhe des Schadens ist noch unklar. Die Täter konnten unerkannt entkommen.