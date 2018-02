Einbruch in Firmengebäude

thl. Winsen. In der Nacht von Freitag auf Samstag warfen unbekannte Täter ein rückwärtig gelegenes Fenster eines Firmengebäude in der Werner-Forßmann-Straße im Gewerbegebiet Winsen-Ost ein und betraten das Objekt. Nachdem das Gebäude nach möglichen Diebesgut durchsucht wurde, wurde das Objekt durch ein Fenster wieder verlassen. Was genau die Täter erbeuten konnten ist bisher noch unklar. Hinweise an Tel. 04171 - 7960.