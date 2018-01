Einbruch in Friseursalon

thl. Seevetal. In der Nacht zu Dienstag, in der Zeit zwischen 18 Uhr und 8.20 Uhr, drangen Diebe in einen Friseursalon an der Schulstraße in Maschen ein. Die Täter hebelten eine rückwärtige Tür auf und durchsuchten den Kundenbereich. Sie erbeuteten etwas Wechselgeld sowie ein Mobiltelefon und entkamen unbemerkt.