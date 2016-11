Einbruch in Gaststätte

thl. Jesteburg. In der Nacht zu Mittwoch stiegen Diebe in eine Gaststätte an der Hauptstraße ein. Wie sie die Räumlichkeiten betreten konnten, ist noch unklar. Im Verkaufsraum brachen die Täter einen Spielautomaten auf und entwendeten daraus

Bargeld. Sie flüchteten durch ein Fenster. Der Schaden beträgt rund 2.500 Euro.