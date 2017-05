Einbruch in Hanstedter Imbiss

thl. Hanstedt. Ein Imbiss an der Winsener Straße ist in der Nacht zu Mittwoch von Dieben heimgesucht worden. Die Täter drangen gewaltsam in das Objekt ein und entnahmen rund 150 Euro Wechselgeld aus der Kasse. Zudem brachen sie zwei Spielautomaten auf. Wie hoch die Beute hierbei ist, steht noch nicht fest. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 1.000 Euro.