Einbruch in Reihenhaus

thl. Seevetal. Ein Mittelreihenhaus an der Straße Hufeisen in Hittfeld ist in der Nacht zu Dienstag von Dieben heimgesucht worden. Die Täter nutzten die Abwesenheit der Geschädigten aus und betraten durch einen zuvor aufgehebeltes Fenster die Wohnräume. Im Anschluss suchten sie in mehreren Schränken nach Wertsachen. Was die Täter alles erbeuteten, steht noch nicht fest. Allein der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.