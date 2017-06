Einbruch in Tierarztpraxis - Narkosemittel entwendet

thl. Stelle. In der Nacht zu Montag drangen Diebe in eine Kleintierpraxis an der Harburger Straße ein. Die Täter durchsuchten mehrere Räume, nachdem sie die Eingangstür aufgehebelt hatten. Hierbei erbeuteten sie neben einer Geldkassette mit etwas Wechselgeld auch einen Tresorwürfel, in dem sich vier Glasampullen mit jeweils ca. 100 Millilitern Narkosemittel der Marken "Polamivet" und "Narcoren" befanden. Diese Mittel können bei unsachgemäßer Anwendung für Menschen lebensbedrohliche Folgen haben.

Zeugen, die zum Verbleib der Ampullen Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 04174 - 3721 an die Polizei in Stelle oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.