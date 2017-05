Einbruch in Winsener Schulwerkstatt

thl. Winsen. Am Wochenende sind Diebe in die Schweißwerkstatt der Berufsschule an der Bürgerweide eingedrungen. Die Täter schlugen eine Fensterscheibe ein und betraten so die Räumlichkeiten. Sie räumten mehrere Schweißutensilien ins Freie. Ob sie beim Abtransport gestört wurden oder tatsächlich einige Werkzeuge mitgenommen wurden, ist noch nicht klar.