Einbruch in zwei Firmen

thl. Seevetal. Ungebetenen Besuch hatten in der Nacht zu Dienstag zwei Firmen in Beckedorf. Die Täter hebelten jeweils eine Tür auf und gelangten so in die Objekte. In einem Fall gingen die Täter leer aus. In einem anderen erbeuteten sie einen geringen Bargeldbetrag.