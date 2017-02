Einbruch über den Balkon

thl. Winsen. In der Straße Schifferamt kletterten unbekannte Täter in der Nacht zu Donnerstag auf einen Balkon einer Erdgeschoßwohnung. Nachdem die Balkontür aufgehebelt wurde, gelangten die Täter in die Wohnung. Diese wurde im Anschluss durchwühlt. Ob die Täter auch Diebesgut erlangten, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar.