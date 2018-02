Einbruchsversuch in Spielhalle

thl. Seevetal. Zwei unbekannte Täter versuchten am Dienstagmorgen, gegen 4.30 Uhr, in eine Spielhalle in der Straße An den Höfen einzubrechen. Dazu hatten sie bereits die Glasscheibe der Eingangstür eingeschlagen und waren in den Vorraum gelangt. An der zweiten Tür scheiterten die Unbekannten dann aber trotz zahlreicher Hebelversuche. Sie verließen den Tatort ohne Beute.