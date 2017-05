Einbrüche in Einfamilienhäuser

thl. Wulfsen/Tostedt. In ein Haus in der Pattenser Straße gelangten unbekannte Täter, nachdem sie ein Badezimmerfenster aufgehebelt hatten. Das Haus wurde durchsucht und unter der Mitnahme von noch unbekanntem Stehlgut wieder verlassen. An einem Fenster im Terassenbereich scheiterten unbekannte Täter in der Straße Auf der Looge in Tostedt. Die Täter ließen nach mehreren Versuchen das Fenster aufzuhebeln von ihrem Vorhaben ab und flüchteten. Der Schaden am Fenster wird auf etwa 250 Euro geschätzt.

Zeugen, die zwischen Samstagmorgen und Sonntagabend verdächtige Beobachtungen gemacht haben, mögen sich bitte bei der Polizei Buchholz (04181 - 2850) melden.