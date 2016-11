Einbrüche in Einfamilienhäuser in Neu Wulmstorf und Tostedt

ce. Neu Wulmstorf/Tostedt. Ein Kellerfenster eines Einfamilienhauses im Neu Wulmstorfer Immenweg versuchten Unbekannte am Samstagmittag aufzuhebeln. Anschließend schlugen sie die Scheibe ein, um sich Zugang zum Haus zu verschaffen. Aus diesem klauten sie einen Fernseher. Ob weitere Wertgegenstände fehlen, stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest. Schaden: rund 1.000 Euro.

- In der Nacht zu Samstag brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Brook" in Tostedt ein. Sie stahlen Parfüm und einen Laptop. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise zu beiden Fällen an die örtliche Polizeidienststelle oder unter Tel. 04181 - 2850 an die Polizei Buchholz.