Einbrüche in Wohnhäuser

thl. Salzhausen. In der Straße Ossenbarg kam es am Dienstag zwei Tageswohnungseinbrüchen. In der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 18.45 Uhr hebelten die Diebe die Terrassentür eines Zweifamilienhauses auf und durchsuchten im Anschluss die Wohnräume. Über die mögliche Beute ist bislang noch nichts bekannt.

Einige Häuser weiter ereignete sich der Einbruch in der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 18 Uhr. Hier hebelten die Diebe ein Fenster auf und durchsuchten im Anschluss mehrere Zimmer. Sie konnten Bargeld, Schmuck und eine Münzsammlung erbeuten. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere tausend Euro.

Die Polizei geht von einem Tatzusammenhang aus. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Telefonnummer 04181 - 2850 entgegen.