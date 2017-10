Erfolgreiche Suche nach orientierungslosem 84-Jährigen

ce. Vierhöfen/Bahlburg. Erfolgreich verlief jetzt die Suche der Polizei nach einem orientierungslosen Mann (84), der mit einem Fahrrad aus einem Seniorenheim in Vierhöfen abgehauen war und vermisst wurde. In Bahlburg fragte der hilflose Mann Anwohner der Straße Meyersberg mehrmals nach einem Bahnhof und setzte dann seine Fahrt per Rad fort. Die Bahlburger alarmierten die Polizei, die mit sechs Streifenwagen ausrückte und den Senior nach anderthalb Stunden wohlbehalten in der Feldmark fand. Die Ordnungshüter brachten ihn schließlich wieder ins Heim zurück.