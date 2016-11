Fahranfänger floh nach Unfall

ce. Meckelfeld. Einen in der Straße Buchenhain in Meckelfeld geparkten Pkw beschädigte ein Fahranfänger (18) am Freitagabend beim Rangieren. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, wurde aber wenig später von der Polizei ausfindig gemacht. Aufgrund des hohen Sachschadens wurde der noch neue Führerschein des Mannes bis zur endgültigen Entscheidung durch das Gericht einbehalten.