Fahrkartenautomat gesprengt

thl. Ashausen. Am frühen Dienstagmorgen sprengten Unbekannte einen Fahrkartenausgabeautomaten am Pendlerparkplatz neben dem Bahnhof in Ashausen. Gegen 5 Uhr wurden der Polizei herumliegende Teile im Bereich des Automatenstandortes gemeldet. Da bei einer Beschädigung durch einen Sprengsatz nie auszuschließen ist, dass Teile der gefährlichen Ladung nicht umgesetzt wurden, sperrten die Beamten den Bereich ab und forderten einen Delaborierer der Bundespolizei an. Parallel eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos.

In welcher Höhe die Täter Beute machen konnten, ist noch unklar. Allein der verursachte Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Nach erster Inaugenscheinnahme zündeten die Diebe einen sogenannten Polenböller in dem Automaten und zerstörten ihn dadurch völlig.