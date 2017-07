Fahrraddieb nun Fußgänger

thl. Buchholz. Beamte der Polizei kontrollierten am Dienstagmorgen gegen 2 Uhr einen Fahrradfahrer in der Buchholzer Landstraße. Eine Überprüfung des Rades ergab, dass es vor einiger Zeit im Bereich Hannover entwendet wurde. Der 17-Jährige aus Buchholz verstrickte sich zur Herkunft des Rades in Widersprüche, sodass sein Gefährt sichergestellt und eine Strafanzeige gefertigt wurde. Den Rest des Weges mußte der junge Mann zu Fuß gehen.