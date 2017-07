Fahrraddiebe wurden in Ashausen erwischt

ce. Ashausen. Einem Fahrraddiebstahl kam die Polizei bei einem Einsatz am frühen Sonntagmorgen auf die Spur. Als die Ordnungshüter wegen einer Sachbeschädigung zum Bahnhof in Ashausen gerufen wurden, trafen sie kurz darauf in der Nähe drei Männer an, auf die die Beschreibung eines Zeugen passte, der die Beschädigung beobachtet hatte. Die Männer hatten zwei Fahrräder dabei. Bei der Personalienfeststellung flüchteten zwei der drei Männer zu Fuß durch ein Maisfeld. Der Dritte, ein Marokkaner (22), konnte von der Polizei festgehalten werden, leistete jedoch Widerstand gegen sie. Wenig später wurde ein tatverdächtiger Algerier (20) aufgegriffen. Die beiden Fahrräder waren offensichtlich zuvor am Ashausener Bahnhof gestohlen worden. Zeugen oder bestohlene Drahtesel-Besitzer melden sich unter Tel. 04171 - 7960 bei der Polizei Winsen.