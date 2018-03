Fahrradfahrerin schwer verletzt

thl. Winsen. Am Montagnachmittag befuhr ein 71-jähriger Mann die Osttangente in Winsen. In Höhe des Ilmer Weges bog der Winsener dann nach rechts ab und übersah dabei eine entgegenkommende Fahrradfahrerin. Die 22-Jährige konnte dem Ford nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem Fahrzeug. Durch den Zusammenstoß wurde die Winsenerin schwer verletzt.