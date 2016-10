Fahrzeugbrand nach Unfall

Spektakulärer Crash mit glimpflichen Ausgang auf der A7 bei Ramelsloh: Am Mittwoch gegen 17.45 Uhr kam aus noch ungeklärter Ursache ein Pkw Mercedes von der Fahrbahn ab, überschlug sich und wurde zurück auf die Fahrbahn geschleudert - direkt vor einem Pkw Renault. Während der Mercedes durch den Crash in den Grünstreifen geschoben wurde, kam der Renault auf dem Standstreifen zum Stehen und fing im Motorbereich Feuer. Binnen Minuten war die Feuerwehr vor Ort und löschte den Brand mit Schaum ab. Der Renault-Fahrer blieb unverletzt, der Fahrer des Mercedes kam mit leichten Blessuren in ein Krankenhaus.