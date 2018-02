Falscher Schornsteinfeger erbeutete Schmuck

thl. Buchholz. Ein unbekannter Mann hat am Mittwoch gegen 14.30 Uhr in der Gartenstraße an der Haustür einer 85-jährigen Frau geklingelt. Der Mann gab sich als Schornsteinfeger aus und erzählte ihr, dass er die Heizung kontrollieren müsse. Unter dem Vorwand, die Anlage testen zu wollen, schickte er die 85-Jährige ins Wohnzimmer und blieb für einen Moment allein im Schlafzimmer zurück. Danach verabschiedete er sich wieder.

Später bemerkte die Geschädigte, dass aus ihrem Schlafzimmer eine Goldkette, ein Goldring und eine Goldbrosche fehlen. Der Schaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Buchholz unter der Telefonnummer 04181 - 2850 entgegen.