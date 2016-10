Farbbeutel gegen Polizeigebäude

thl. Buchholz. Anschlag auf die Polizei: In der Nacht zu Dienstag haben Unbekannte mehrere Farbbeutel gegen das Polizeigebäude an der Schützenstraße geworfen und dabei die Fassade sowie Teile des Parkplatzes verschmutzt. Die Schadenshöhe und die Hintergründe sind noch unklar. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf die Täter an Tel. 04181 - 2850.