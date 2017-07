Fenster aufgehebelt und Schmuck entwendet

thl. Neu Wulmstorf. Im Emsener Weg kam es in der Zeit zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in das Objekt. Entwendet wurde nach derzeitigen Erkenntnissen Schmuck. Der Gesamtschaden wird durch die Polizei auf etwa 1.000 Euro geschätzt.