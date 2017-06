Festnahme von zwei Einbrechern

thl. Buchholz. Nach einem Zeugenhinweis hat die Polizei am Freitagmorgen gegen 4 Uhr zwei Hamburger (16 und 18 Jahre alt) vorläufig festgenommen, die zuvor in ein Geschäft an der Kirchenstraße eingestiegen waren. Einem dritten Täter gelang die Flucht. Bei dem Duo fanden die Beamten mutmaßliches Diebesgut, u.a. ein Fahrrad und eine Kreditkarte.