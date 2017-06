Feuer in elektrischer Anlage

Ein Brand in der elektrischen Anlage eines Wasserwerkes beschäftigte am Montag die Feuerwehr. Um die Mittagszeit wurden zunächst die Wehren aus Nindorf und Hanstedt alarmiert.Beim Eintreffen der Retter drang Rauch aus einem der bereits durch die Mitarbeiter evakuierten Gebäude. Das Feuer konnte von einem unter Atemschutz vorgehenden Trupp schnell lokalisiert und gelöscht werden. Da sich die Entrauchung des Gebäudeteils aufgrund der baulichen Begebenheiten als schwierig darstellte und sich deshalb ein größerer Bedarf von Atemschutzgeräteträgern abzeichnete, wurde zur Unterstützung die Feuerwehr Garlstorf nachalarmiert. In mehreren Stufen konnte der Rauch schließlich aus dem Gebäude nach draußen geleitet werden. Insgesamt waren vierzig Feuerwehrleute im Einsatz.